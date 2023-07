SAISON CYCLONIQUE : Première opération d’accompagnement à l’auto-sécurisation ce 24 juillet

L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs et l’Association Sandy Ground On The Move Insertion (SGOMI) joignent leurs forces et leur expertise afin de proposer aux familles vulnérables de Sandy Ground un accompagnement à l’auto-sécurisation cyclonique.

Après avoir lancé une campagne il y a un mois à destination de la population de Sandy Ground désireuse de protéger leur logement en cas de phénomène cyclonique, les Compagnons Bâtisseurs (CB) et SGOMI ont sillonné les rues du quartier pour aller à la rencontre des habitants ayant formulé une demande d’accompagnement à l’auto-sécurisation cyclonique. La première journée d’intervention se tiendra le lundi 24 juillet de 7h à 15h. De nombreux dossiers de demande ont été déposés au sein des deux associations depuis le lancement de la campagne. Ces derniers sont dorénavant clos et une quarantaine d’interventions chez l’habitant sont programmées jusqu’au 10 août 2023, à raison de deux journées par semaine dédiées à cette opération d’accompagnement à l’auto-sécurisation durant la saison cyclonique 2023, et ce, au sein des deux structures associatives. Pour mener à bien cette mission de protection collaborative, les agents de SGOMI ont été formés à l’utilisation des outils par les Compagnons Bâtisseurs. Une brigade d’accompagnement à l’autoprotection constituée d’agents des deux associations animera des journées de sécurisation au cœur du quartier de Sandy Ground avec le Bricobus des Compagnons Bâtisseurs.

Le matériel est fourni par les organisateurs, le perçage et la pose se feront avec les bénéficiaires du dispositif. En cas d’approche de phénomène cyclonique, les familles vulnérables dont le dossier a été retenu seront accompagnées dans la fixation des planches par les agents. Au terme de la saison cyclonique, le matériel sera récupéré et stocké jusqu’à l’année prochaine pour une autre opération d’auto-sécurisation des logements. Bravo aux deux associations pour ce partenariat au service de la population de Saint-Martin. _Vx

Infos : Shaniqua Hunt (responsable SGOMI) au 06 90 62 82 94 et Maé Bridier (directrice CB) au 06 90 18 91 31

173 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter