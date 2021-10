Sécurité : Une fouille plus que fructueuse à la prison de Pointe Blanche !

Une fouille de grande ampleur a eu lieu le 13 octobre dernier à la prison de Pointe Blanche et la maison de détention. Des perquisitions effectuées par le personnel pénitentiaire, en collaboration avec la police, les douanes, les garde-côtes et les marines néerlandais. Une fouille qui s’est avérée plus que fructueuse !

Parmi les objets illégaux trouvés figuraient des tiges, des téléphones, des stupéfiants, des récipients contenant des boissons alcoolisées et des armes blanches fabriquées de manière artisanale.

Les fouilles dans les cellules sont des procédures courantes menées par les autorités pénitentiaires, afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans les prisons. Ces recherches peuvent être périodiques, ou résulter d’un risque spécifique identifié. Cette opération de grande envergure a été déclenchée, car il y avait des motifs raisonnables de penser que des objets illicites étaient présents dans l’établissement pénitentiaire.

Selon les autorités, des équipements de haute technologie, comme un drone, ont été utilisés ainsi que des unités canines. La fouille a révélé que des objets étaient cachés dans des appareils électroniques, des emballages alimentaires scellés, dans des chaises, les toilettes, les matelas, ou encore les interstices des murs…

Les forces de l’ordre considèrent que la contrebande, dans un environnement carcéral, pose de graves risques pour la sécurité des employés pénitentiaires, des visiteurs et des prisonniers, car le potentiel de violence avec des armes est élevé, et l’usage de stupéfiants peut conduire à des comportements indésirables.

En outre, les téléphones portables peuvent être utilisés pour faciliter la contrebande et pour coordonner d’autres activités criminelles à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. _AF