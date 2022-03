Sint Maarten : 18 nouveaux policiers assermentés par la ministre de la Justice

Dix-huit nouveaux policiers enthousiastes de la classe 2019 ont prêté serment devant la ministre de la Justice Anna Richardson lors d’une cérémonie organisée vendredi dernier devant le Walter R. Bâtiment Kramers (Commissariat de police de Philipsburg).

Ils ont reçu leurs diplômes de M. De Boer et R. Appelhof de l’Académie de police des Pays-Bas, et leurs épaulettes sont passées de celle d’un cadet à celle d’officier !

En présence du gouverneur Eugene Holiday, de la Première ministre Silveria Jacobs, de la ministre de la Justice, Anna Richardson, le nouveau procureur en chef Hieke Buist s’est adressé aux diplômés et leur a souhaité le meilleur sur la voie professionnelle qu’ils avaient choisie. Ils ont remercié les bacheliers d’avoir répondu à la vocation de travailler dans le domaine judiciaire.

Le chef de police Carl John, l’autre équipe de direction du KPSM (police hollandaise) et les représentants de l’Académie de police néerlandaise ont également félicité les nouveaux diplômés et ont remercié les membres de la famille pour leur soutien aux agents pendant leur formation.

En adoptant ces nouvelles méthodes de formation, la Korps Politie de Sint Maarten vise à élever encore son personnel au plus haut niveau possible et à jeter les bases d’une force de police professionnelle répondant aux normes les plus élevées.

Ont également assisté à la cérémonie des députés, d’autres membres du Conseil des ministres, des chefs de département, des représentants de diverses associations et communautés, des collègues, des parents et des amis proches. _AF

