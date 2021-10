Sécurité Routière : Plus de 200 jeunes sensibilisés aux risques liés à la conduite d’un deux-roues motorisé

Le forum Sécurité Routière dédié spécifiquement à la lutte contre les comportements dangereux et générateurs d’accidents corporels et mortels en deux roues sur les routes de Saint-Martin s’est déroulé sur le Plateau Sportif de Concordia les 13 et 14 octobre derniers. Cette manifestation fait réponse aux multiples accidents et comportements dangereux constatés sur le réseau routier.

Plus de 200 jeunes ont participé à ces deux journées organisées dans le cadre de la Politique de la Ville menée par la Préfecture de St Barthélemy/Saint-Martin et la Collectivité. Ainsi ces jeunes gens issus du collège du Mont des Accords et des associations de Concordia, ont été formés et sensibilisés à la lutte contre les addictions (alcool et stupéfiants), au code de la route spécifique pour les conducteurs de scooters. Les adolescents ont pu aussi s’entraîner sur un simulateur deux roues de la protection judiciaire de la jeunesse et acquérir les bonnes pratiques sur un parcours motorisé diligenté par une auto-école partenaire.

L’Association « Sécurité Routière SXM » a collaboré avec les associations Cobraced et la Sucrerie, ainsi que la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour mener à bien ce projet au profit de la jeunesse saint-martinoise.

Des actions similaires sont planifiées dans les quartiers de Sandy- Ground, Quartier d’Orléans et le secteur de la Savane dans les mois à venir.