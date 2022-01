Sécurité routière : La gendarmerie fait la chasse aux excès de vitesse !

Afin de lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents, les gendarmes de Saint-Martin ont effectué vendredi dernier des contrôles de vitesse entre le rond-point d’Agrément et la Poste de Grand-Case.

Munies d’un radar laser, les forces de l’ordre ont effectué plusieurs contrôles entre 4h30 et 8h vendredi matin. «Notre objectif est de faire prendre conscience aux usagers de la route que les limitations de vitesse doivent être respectées à Saint-Martin », précise le capitaine, Rodolphe Deneufgermain. « Ici, tous les automobilistes et motards partagent une seule et même route. Ce qui implique une vigilance toute particulière de l’ensemble des usagers. A chaque instant, des personnes sont susceptibles de traverser la route, notamment les élèves à la sortie des écoles ».

Sur la ligne droite de la Savane, de nombreux accidents graves, voire mortels ont déjà été à déplorer dans un passé récent en raison de vitesses excessives.

Vendredi, un automobiliste a été contrôlé à 100 km/h, soit 50km/h au-delà de la vitesse autorisée. « Nous continuerons à mener ce genre d’opération à l’encontre des contrevenants qui par leur excès de vitesse mettent aussi bien en danger leur propre vie que celle des autres», prévient le capitaine Deneufgermain. _AF