PRÉVENTION : Les gendarmes en mission prévention pendant le mois de juillet

Durant le mois de juillet, les gendarmes de la Maison de la protection des familles (MPF) ont été au contact de la population et plus particulièrement auprès des jeunes pour délivrer des messages de prévention.

«Nous sommes principalement intervenus en lien avec l’Éducation Nationale à l’occasion du dispositif Vacances apprenantes », indique l’adjudante Berthault qui travaille avec le maréchal des logis chef Didier et le gendarme Bury. «Nous agissons dans la continuité de l’année scolaire au cours de laquelle nous intervenons régulièrement pour sensibiliser au harcèlement et aux violences. Les enfants nous connaissent et nous sommes très bien accueillis. Ils sont toujours un peu curieux sur notre travail et notre arme ».

Mais pendant les vacances, le mot d’ordre est : ludique ! Les gendarmes étaient donc équipés d’un jeu de l’oie. « Ils jouent et doivent répondre à des questions ». Environ 200 enfants âgés de 8 à 14 ans ont bénéficié de ces visites. Le harcèlement reste le thème principal « car c’est monnaie courante à l’école ». L’une des missions des gendarmes de la MPF est aussi de repérer les enfants victimes de violences. « On peut remarquer des réactions, une attitude, des questions et parfois de la colère quand un sujet est évoqué ».

En plus des écoles Clair Saint-Maximin, Marie-Amélie Leydet, Elie Gibs, Aline Hanson et Emile Choisy, les gendarmes ont rencontré les enfants qui participaient à un camp de vacances proposés par l’association guadeloupéenne Francas. « Nous sommes aussi intervenus avec l’association Sessad qui oeuvre pour les enfants en situation de handicap ». Enfin, les seniors de l’association La Couronne et l’école Les Colibris à Saint-Barthélemy ont aussi reçu la visite de la MPF de Saint-Martin. _Pc

