POLITIQUE / Elections territoriales : Jules Charville confirme sa candidature

«A la question que vous vous posez et que vous me posez, la réponse est oui.» Oui, Jules Charville sera candidat aux prochaines élections territoriales qui auront lieu en mars, a-t-il confirmé aux médias locaux qu’il a conviés jeudi matin dans un établissement de la plage de la Baie orientale pour leur présenter ses vœux 2022. Il conduira une nouvelle liste Generation Hope.

Comme en 2017, Jules Charville défendra les projets politiques de son association Generation Hope. Si certains de ses collègues au sein du conseil territorial ont laissé leur parti pour créer un nouveau rassemblement*, le leader de Generation Hope a en effet souhaité poursuivre le travail qu’il a engagé.

Il justifie sa décision de se présenter par le contexte de crise que connaît Saint-Martin depuis plusieurs mois. «Notamment sur le plan politique avec le rapport de l’Afa, le procès Gibbs, l’explosion de la majorité, etc. », a-t-il cité. «L’Etat nous le dit tous les jours : Saint-Martin accuse un sérieux retard non pas faute de ressources financières mais faute de capacité à mobiliser les aides nationales et européennes et les ressources humaines sur le territoire », a ajouté Jules Charville qui est en train de finaliser son équipe. Il dévoilera les noms de sa liste d’ici la fin du mois de janvier

* Louis Mussington leader du MJP en 2017, a créé le Rassemblement saint-martinois fin2021. (soualigapost.com)