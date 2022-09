Sargasses : Des filets seront posés pour limiter les échouements

Lors de la prochaine saison, les arrivées de sargasses devraient être maîtrisées. La collectivité et la préfecture prévoient de mettre en place des barrages à deux endroits.

Le premier site concerné sera la baie de Cul de Sac, en privilégiant l’embarcadère pour se rendre à l’ilet de Pinel. Le second site sera la baie de l’Embouchure. Il s’agit de bloquer l’entrée des algues dans l’étang aux Poissons et ainsi limiter la contamination de la mangrove.

Sur ces deux sites jugés stratégiques en termes économique et environnemental, les filets seront installés à proximité du littoral pour créer une déviation. Les filets doivent être fabriqués et le délai de production est estimé entre deux et trois mois. Ils seront ainsi posés dans la foulée.

«L’objectif est d’être prêts pour le démarrage de la prochaine saison », indique le secrétaire général de la préfecture.

Le montant total de l’acquisition est de l’ordre de 55 000 euros. Quant au coût de fonctionnement et de maintenance, il est de 45 000 euros par an. L’Etat interviendra en soutien financier à la COM dans le cadre du plan national sargasses.

(soualigapost.com)

521 vues totales, 521 vues aujourd'hui