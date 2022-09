CULTURE : Le Théâtre de la Chapelle ouvre ses portes ce samedi 10 septembre

Après la rentrée scolaire, place à la rentrée artistique. Le Théâtre de la Chapelle organise une journée Portes Ouvertes ce samedi, de 9h à 18h, à la Baie Orientale.

La reprise des ateliers théâtre est imminente, elle aura lieu ce lundi 19 septembre. Pour les enfants, les adolescents et les adultes qui aimeraient s’essayer à l’art du jeu en brillant sur la scène du théâtre de la Chapelle, les inscriptions aux différents ateliers seront ouvertes en même temps que les portes de l’établissement ce samedi dès 9h.

L’équipe des enseignants vous attend pour échanger et découvrir les ateliers proposés par la compagnie. Pour les enfants et ados, trois merveilleuses comédiennes sont en charge des ateliers théâtre : Audrey Duputié, Virginie Conties et Georgina Cornely. Les horaires des ateliers en fonction des âges sont d’ores et déjà disponibles sur le site du théâtre.

Les adultes audacieux ont toute liberté de s’inscrire à l’atelier ludique animé par Audrey qui propose un travail de la voix et de l’expression scénique au travers de jeux corporels, improvisations et sketches. Trois niveaux : débutant, intermédiaire et confirmé. Le premier cours d’essai est gratuit et vous charmera dès les premières secondes. Le théâtre est un de ces arts vivants dont les bienfaits ne sont guère à prouver. Rendez-vous donc ce samedi à partir de 9h au théâtre de la Chapelle derrière la place du village de la Baie Orientale.

Infos complémentaires par mail : theatresxm@gmail.com

www.theatresxm.fr

Autre rentrée théâtrale, celle de la compagnie des Têtes de l’Art. Les ateliers de la troupe reprendront ce lundi 12 septembre, également au théâtre de la Chapelle et dispensés par la génialissime Laurence Blanc. Il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire, sauf pour l’atelier des adultes qui affiche déjà complet.

Infos et inscriptions : 0690 54 20 50

laurenceblanc@hotmail.com

