SOLIDARITÉ – CAUSE ANIMALE : Troisième édition du Yoga Karma Animaux ce samedi 10 septembre à la BO

Le Collectif Animaux SXM organise une nouvelle session de yoga sur la plage de la Baie Orientale ce samedi à 17h15, entre le Coco Beach et le KKO Beach Club, pour récolter des fonds pour l’association et poursuivre son travail de sensibilisation à la cause animale.

C’est toujours Tania, de Vitalita, qui animera la séance de yoga karma. Les participants doivent se munir d’une serviette de plage et d’une bouteille d’eau. Pendant une heure, yoga, relaxation et bien-être seront à ce rendez-vous pour la cause animale. L’association a besoin de vous plus que jamais, outre les frais généraux engendrés par la prise en charge d’un animal, de nombreux chiens ayant été capturés récemment par la fourrière sont en attente de famille d’accueil ou de famille d’adoption pour la vie. Le Collectif Animaux SXM propose à tous les participants une donation libre pour accéder au cours de yoga sur la plage. Pour rappel, les dons en nature tels que les sacs de croquettes ou les jeux pour chien sont également les bienvenus. Élise et Camille, représentantes de l’association, seront présentes pour répondre aux questions éventuelles et échanger avec vous sur la cause qu’elles défendent au quotidien. Autre information intéressante pour celles et ceux qui voudraient contribuer au bien-être animal en se faisant plaisir, vous pouvez faire un don à l’association en bénéficiant d’une remise de 40% sur un massage avec Vitalita. Les toutous sortis de la fourrière ont besoin de soins et les frais liés aux adoptions restent conséquents. Rendez-vous ce samedi 10 septembre à 17h15 sur la plage de la Baie Orientale pour prendre soin de soi tout en prenant soin des cocotiers de SXM. Bravo pour cette belle action qui rassemble du monde autour d’une cause juste. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32 – Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

