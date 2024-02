SANTÉ : Un vaccin contre la dengue prouve son efficacité

Des milliers de personnes présentes dans les territoires ultramarins sont touchées chaque année par le virus de la dengue. La récente épidémie à Saint-Martin l’a une nouvelle fois démontré, personne n’est à l’abri face à cette infection virale transmise par les moustiques.

Jusqu’à maintenant, aucun traitement n’existe contre le dengue à part la prise de paracétamol pour atténuer les symptômes de fièvre, une cure de vitamines, une bonne hydratation et énormément de repos. Si deux vaccins sont actuellement disponibles sur le marché, ils ne sont pas recommandés par la Haute Autorité de Santé : Dengvaxia (Sanofi Pasteur) en trois doses qui s’est révélé dangereux pour les personnes n’ayant jamais contracté la dengue et Qdenga (Takeda) en deux injections qui a obtenu une autorisation sur le marché le 5 décembre 2022 et utilisable pour tous mais ne protège pas contre les 4 sérotypes de dengue. À l’essai depuis février 2016 dans un laboratoire brésilien, le vaccin à dose unique appelé « Butantan-DV » relance l’espoir pour les milliers de personnes touchées par la maladie et celles qui craignent de la contracter.

Les résultats prometteurs de l’essai en phase 3 ont été publiés dans le New England Journal of Medecine : sur 16.235 personnes âgées de 2 à 59 ans dans 13 états du Brésil, 10.259 participants ont reçu le vaccin Butantan-DV et 5.976 un placebo. La protection contre une infection était de 80,1% pour les 2/6ans, de 77,8% chez les 7/17ans et de 90% entre 18 et 59ans. Le vaccin « s’est également révélé extrêmement sûr pour les personnes qui n’ont jamais eu la dengue, ce qui constitue un avantage », souligne le virologue Maurício Lacerda Nogueira, l’un des coordinateurs des essais : 73,6% des participants n’avaient jamais contracté la dengue et 89,2% avaient déjà été exposés. Contre le sérotype 1 (DENV-1), l’efficacité du vaccin brésilien était de 89,5% et de 69,6% contre le sérotype 2 (DENV-2). Si les sérotypes 3 et 4 « n’ont pas été détectés au cours de la période de suivi, les résultats de la phase 2 ont montré que les quatre sérotypes viraux atténués du Butantan-DV (…) induisent une réponse équilibrée en termes de production d’anticorps. Cela nous amène à conclure que son efficacité contre le DENV-3 et le DENV-4 sera également bonne » précise M.L. Nogueira. Autre bonne nouvelle, les effets secondaires indésirables furent légers ou modérés (douleurs et rougeurs au site d’injection, maux de tête et fatigue). Des effets graves ont été observés chez moins de 0,1% de toutes les personnes vaccinées, qui se sont rétablies. En juin prochain, la période de suivi de cinq ans se terminera pour laisser place à la consolidation des données qui permettra de savoir « combien de temps durera la protection induite par le vaccin » explique le Dr Esper Kallás, premier auteur et directeur de l’Institut Butantan. Une première demande d’enregistrement du vaccin auprès des autorités brésiliennes est prévue pour le second semestre 2024 avec l’espoir d’une approbation définitive du vaccin en 2025. _Vx

