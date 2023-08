Épidémie de Dengue : la mobilisation de tous est nécessaire

Par voie de communiqué, l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe informe que les établissements de santé guadeloupéens signalent une augmentation des hospitalisations pour la Dengue ces derniers jours, avec quelques fois des formes graves voire mortelles de la maladie.

Face à cette épidémie qui démarre, l’Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy renouvelle son message de mobilisation contre le virus responsable et le moustique piqueur qui assure la transmission de la maladie d’une personne malade vers une personne encore indemne. À la veille de la rentrée scolaire, il est primordial de lutter contre les moustiques piqueurs, contre les larves qui se développent dans les retenues d’eau non protégées, non gérées, situées autour ou dans les habitations. Il est impératif de se protéger contre les piqûres de moustiques par le port de vêtements couvrants et amples ; d’utiliser un produit répulsif homologué – à appliquer sur toutes les parties exposées du corps (sauf le visage) – pour éloigner les moustiques lorsque l’élimination est difficile. Il peut être utile d’utiliser une moustiquaire pré-imprégnée installée au-dessus du lit pour se protéger des moustiques durant la sieste ou la nuit ou sur les fenêtres et ouvertures pour sécuriser les espaces intérieurs. Au besoin, un insecticide agréé contre les moustiques adultes se révèlera tout aussi utile en respectant les conditions d’emploi indiquées sur le produit. Utilisez la climatisation si disponible, pour limiter la circulation des moustiques dans l’habitat. Ne pas hésiter ni attendre à consulter un médecin en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, vomissement, fatigue, douleurs) qui persistent au-delà de trois à quatre jours. L’automédication avec le paracétamol doit respecter les doses maximales journalières (3 grammes chez l’adulte). Dans tous les cas, évitez la prise d’aspirine.

