PORTRAIT / Docteure Melody Dandre : « Les patients en priorité »

En créant le centre de soins et de santé ‘Le Lys Blanc’ à Bellevue, la Docteure Melody Dandre entend offrir une prise en charge pluridisciplinaire au service des patients saint-martinois.

Situé à côté du fleuriste Abaka et en face du laboratoire Synergibio à Bellevue, le centre de soins et de santé ‘Le Lys Blanc’ a ouvert ses portes le 21 août 2023 après deux mois intenses de travaux : « J’ai misé sur l’écoresponsable, le plus possible de ce qu’on puisse faire sur une île, j’ai moi-même dessiné le plan et c’est encore mieux en vrai que ce que j’imaginais, les patients s’y sentent bien » nous confie la spécialiste en médecine générale. La sensation de quiétude est immédiate quand on pénètre dans les locaux du Lys Blanc, les senteurs sont dénuées de perturbateurs endocriniens, les couleurs sont apaisantes et l’accueil est avenant : « Je crois que la prise en charge pluridisciplinaire, et surtout la bonne prise en charge des patients, commence dès l’accueil ». Forte de son diplôme de médecine générale de Nantes, Melody Dandre a également des diplômes universitaires en gynécologie, infectiologie, prise en charge de la douleur, soins d’accompagnement, de support et soins palliatifs, ce qui lui permet de prendre soin de la santé de chaque membre de la famille, hommes, femmes et enfants. Son expertise médicale ne s’arrête pas là, la médecin belge passionnée par son métier propose également des consultations de pressothérapie contre les douleurs des jambes « qu’elles soient d’origines osseuse, lymphatique ou veineuse ». En arrivant à Saint-Martin, en juin 2020, afin de prêter main forte en unité Covid, pour une durée initiale de trois mois, Melody Dandre est tombée amoureuse du territoire et fut touchée par les patients saint-martinois : « J’ai découvert des patients bienveillants, qui, au pire de la maladie, nous demandaient à nous, professionnels de santé, si on allait bien ». En cumulant pendant plus de trois ans des remplacements dans plusieurs cabinets médicaux de l’île, la Dre Melody Dandre a décidé de se lancer en créant son propre centre de soins et de santé ‘Le Lys Blanc’. En découvrant ce volet de cheffe d’entreprise, jusque-là inconnu pour elle, et toutes les difficultés que cela peut engendrer, la médecin s’accroche à son projet qui place le patient au cœur des priorités : « Je pense que le patient doit être acteur de sa santé, j’explique à mes patients qu’il faut que leur prise en charge parte d’eux, je fais beaucoup de prévention et mon activité principale depuis que j’ai ouvert est la gynécologie, il y a beaucoup de choses à faire ». Suivi des frottis, ménopause, contraception, 1ère consultation gynéco des adolescentes, Melody Dandre fait un point d’honneur à travailler dans le cadre d’une prise en charge globale. Également médecin du travail pour la Collectivité, vice-présidente de FCE SXM/SBH et bientôt maître de stage, Melody Dandre reste toujours disponible, malgré les adversités : « Je m’accroche parce que ça vaut le coup et que ce projet est beau, les patients sont ma priorité ». _Vx

Infos : +590 9 76 02 40 89 – cabmedlelysblanc@gmail.com

Facebook : Melody Dandre – Instagram : soyonsactricesdenotresante

Le Lys Blanc – Bellevue Lots 2 et 3 Résidence, Les Portes de St Martin

Consultations du lundi au jeudi de 8h à 18h, samedi de 9h à 12h

