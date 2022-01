SANTE : La vague Omicron impacte «doublement» l’hôpital de Saint-Martin

Cette nouvelle vague de covid-19 impacte le fonctionnement du centre hospitalier Louis-Constant Fleming mais de manière différente que la précédente liée au variant Delta.

«En août et septembre, nous avions admis en même temps beaucoup de patients dont l’état de santé était grave, nous avions dû ouvrir des lits supplémentaires grâce notamment aux renforts venus de métropole», explique Marie-Antoinette Lampis, la directrice de l’établissement. «Aujourd’hui l’impact est double avec d’un côté le personnel soignant positif et d’un autre, les patients positifs. Cela génère de grandes tensions pour un petit établissement comme le nôtre», précise-t-elle. Le variant Omicron étant très contagieux et au vu du fort nombre de personnes contaminées, «nous avons automatiquement des personnels infectés et donc un taux d’absentéisme important», note la directrice. Une nouvelle directive nationale parue début janvier impose aux personnels testés positifs et vaccinés un isolement minimum de cinq jours et si au delà de cette période, ils sont négatifs, ils peuvent retourner travailler.

En parallèle, tous les patients admis sont testés et certains sont positifs alors qu’ils l’ignoraient et venaient à l’hôpital pour une autre pathologie ou d’autres soins. «Nous avons ainsi eu trois femmes venues accoucher et un enfant testés positifs », cite la directrice dont les équipes doivent s’organiser en conséquence.

Mercredi quatre patients testés positifs à la covid-19 étaient pris en charge au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

(soualigapost.com)