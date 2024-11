SANTÉ : La future clinique Wataki, un tournant pour Saint-Martin

Le jeudi 21 novembre, la visite officielle de la clinique Wataki s’est déroulée à Concordia, en présence du préfet délégué Vincent Berton, du 1er vice-président de la Collectivité Alain Richardson, et du docteur Pierre Sainte-Luce, président du groupe Manioukani.

Prévue pour ouvrir au premier trimestre 2025, cette infrastructure de santé moderne répondra aux besoins de soins de suite et de réadaptation (SSR) pour Saint-Martin et les îles voisines. D’une superficie de 5 000 m² répartis sur quatre niveaux, la clinique offrira deux unités de soins : une pour l’hospitalisation complète avec 30 lits répartis sur 25 chambres (dont cinq doubles) et une autre pour l’hospitalisation de jour avec 20 places. Le rez-de-chaussée inclura un plateau technique de rééducation, une piscine de balnéothérapie et une salle d’ergothérapie. Un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) bilingue occupera le troisième niveau, répondant aux besoins croissants en formation locale. La clinique Wataki désengorgera l’hôpital Louis-Constant Fleming en réduisant les hospitalisations longues et les coûteux transferts hors territoire. «Elle accompagnera les patients après une hospitalisation aiguë, tout en renforçant notre système de santé», préciait Pierre Sainte-Luce. Avec un investissement de 20M€ et la création de plus de 120 emplois, cette clinique est également un levier économique majeur. Alain Richardson a exprimé sa fierté pour cette infrastructure qui consolidera Saint-Martin comme un acteur médical régional et contribuera à retenir talents et patients sur l’île. Vincent Berton a salué cette avancée qui illustre « l’excellence de la santé en France ». Il a également évoqué une coopération renforcée avec Sint Maarten et les îles voisines pour mutualiser les moyens médicaux et étendre l’offre de soins dans toute la région. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter