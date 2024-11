FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Clap de fin sur l’édition 2024

La 4ème édition du Festival de la Gastronomie qui se tenait du 11 au 22 novembre 2024 s’est clôturée vendredi dernier sur le front de mer de Marigot lors d’une soirée éblouissante qui sacrait Les Galets – Intimate Dining Experience comme Meilleure Table de Saint-Martin 2024-2025.

Avant de déguster les mets préparés par les chefs invités, le public a assisté à la grande remise de prix animée par l’Office de Tourisme, organisateur de l’évènement. C’est donc l’équipe des Galets, Sébastien, Aleksandra, Gaëtan et Carla, qui remporte le trophée tant convoité de Meilleure Table de Saint-Martin. Le restaurant intimiste situé aux Jardins de la Baie Orientale, 1er dans la catégorie Gourmet Stars, remporte également la deuxième place dans la catégorie Desserts. Sandy’s Creole Cuisine, établissement vainqueur dans la catégorie Authentic Stars, décroche la seconde place, et Coco Beach, 1er de la catégorie Beach Stars, se classe en 3ème position. Le 4ème finaliste de la Meilleure Table, le Savannah (City Stars), brille néanmoins dans la catégorie Desserts avec la 1ère place. Du côté de la nouvelle génération, la lasagnette de thon au Guavaberry et le chutney de christophine de Sheaquan Liburd David ont séduit le jury, lui permettant de gagner la compétition des lycéens. La soirée caritative du 20 novembre aura d’ailleurs fait salle comble au restaurant du lycée professionnel Daniella Jeffry. Tous les fonds récoltés lors de l’évènement qui proposait un menu raffiné et un service impeccable serviront à financer les projets de la section Hôtellerie-Restauration. Autre moment marquant lors de la soirée de clôture, les résultats pour le coup de cœur du public, public qui aura participé en masse pour hisser Wonderfood et sa cuisine intégralement faite maison sur la première marche du podium. L’évènement mettait aussi en lumière le gagnant de la compétition de mixologie, la 1ère place revient à La Trattoria de la Baie Orientale. Les finalistes se sont affrontés la veille sur la marina, tout comme les restaurateurs qui ont cuisiné pendant 2h30 avant que le jury ne déguste à l’aveugle leur plat à base de guavaberry, ingrédient phare cette année. Un immense bravo à tous les participants, au public, aux chefs invités et à l’Office de Tourisme pour avoir fait de cette édition 2024 un moment de partage et de découverte autour de la richesse culinaire de Saint-Martin. À l’année prochaine ! _Vx

Les résultats complets :

Classement – Finale de la Meilleure Table 1ère place : Les Galets Intimate Dining Experience 2ème place : Sandy’s Creole Cuisine 3ème place : Coco Beach

Classement – Finale de Mixologie 1ère place : La Trattoria 2ème place : Alizé 3ème place : Calmos Café



Classement – Coup de Cœur du Public 1ère place : Wonderfood 2ème place : Sandy’s Creole Cuisine 3ème place : La Terrasse



Classement BBQ 1ère place : Sky’s The Limit 2ème place : Heritage Kitchen & Soul Sisters 3ème place : Quality Food Best Fish : Sky’s The Limit Best Chicken : Sky’s The Limit Best Pigtail : T’s Delicacy Best Ribs : Quality Food Best Surprise Dish : Soul Sisters

Finalistes Mixologie (sans ordre particulier) Alizée Calmos Café Ocean 82 La Trattoria Le Pressoir Les Galets

Classement Foodtrucks 1ère place : Quesmex 2ème place : Claquettes Chaussettes 3ème place : Taste of Joy

Classement Traiteurs 1ère place : Chef Jackson 2ème place : Ours Private Chef 3ème place : Chef Laura Antonelli

Classement Desserts 1ère place : Le Savannah 2ème place : Les Galets 3ème place : Bona Mama

Classement catégorie Authentic Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Sandy’s Creole Cuisine 2ème place : La Cantine SXM 3ème place : Strickly Lokal

Classement catégorie Beach Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Coco Beach 2ème place : Aloha Beach 3ème place : Le Balaou

Classement catégorie Gourmet Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Les Galets 2ème place : Maison Mère 3ème place : Le Cottage

Classement catégorie City Stars (compétition de la Meilleure Table) 1ère place : Le Savannah 2ème place : L’Atelier 3ème place : Bona Mama



Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter