ASSOCIATION – SANTÉ : Une semaine de mobilisation pour lutter contre le VIH

À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le VIH, célébrée le 1er décembre 2024, l’association AIDES Saint-Martin et ses partenaires organisent une série d’événements pour sensibiliser la population, promouvoir le dépistage et accompagner les personnes concernées.

Le jeudi 28 novembre de 9h à 12h, deux ateliers Santé Sexuelle marquent le début de cette mobilisation. Le premier, destiné aux professionnels et partenaires associatifs, se tient dans les locaux de AIDES. Cet atelier interactif vise à approfondir les connaissances sur la prévention et les modes de transmission du VIH. En parallèle, à La Savane, AIDES, en partenariat avec la CAF et l’ALEFPA, anime des ateliers pour les femmes victimes de violences. Ces rencontres offrent un espace d’échange pour renforcer leur autonomie et sensibilisation à la santé sexuelle. Le vendredi 29 novembre, une Journée Portes Ouvertes est organisée dès 9h dans les locaux de AIDES, en collaboration avec le CEGIDD. Les habitants pourront bénéficier de dépistages gratuits et anonymes pour le VIH et les IST, et poser leurs questions aux professionnels présents. Un temps fort est prévu le lundi 2 décembre avec une conférence sur les actualités du VIH à SXM et SBH, à 19h au Grand Case Beach Club. Des experts médicaux et associatifs, dont AIDES, SAFE et la Croix-Rouge, présenteront les nouvelles avancées thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement. À travers ces initiatives, AIDES Saint-Martin rappelle que la lutte contre le VIH est une responsabilité collective. Sensibilisation, dépistage et accès aux nouvelles thérapies sont essentiels pour endiguer l’épidémie et soutenir les personnes touchées. _Vx

Infos : +590 690 68 91 50 – Email : apottier@aides.org

