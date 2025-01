SANTÉ / Entre ambitions et déficit : 2025, année clé pour l’hôpital

Après une année marquée par des défis financiers et organisationnels, le centre hospitalier Louis Constant Fleming amorce 2025 sous le signe de la restructuration. Jonglant entre ambitions et gestion d’un déficit, la gouvernance par intérim d’Éric Djamakorzian tente de stabiliser la situation.

Le directeur de l’hôpital par intérim, Eric Djamakorzian, le 4ème VP de la COM, Michel Petit, et le président de la Commission Médicale d’Établissement (CME), Pierre-Marie Linet, ont présenté mercredi dernier leurs vœux pour l’année 2025 devant l’ensemble du personnel hospitalier. “Malgré les difficultés traversées, la reconstruction des urgences va enfin commencer. Aussi, nous sommes parvenus à réintégrer le service ambulance”, déclarait le Dr Linet en remerciant la gouvernance de M. Djamakorzian “dont on a grand besoin aujourd’hui”. En effet, depuis 6 mois, Eric Djamakorzian fait l’aller-retour entre Saint-Barth et Saint-Martin afin d’assurer la direction des deux hôpitaux, en l’absence de la directrice Marie-Antoinette Lampis : “La mise en place d’une gouvernance stable et performante est indispensable. Je suis à ce poste pour une durée indéterminée mais j’ai bon espoir qu’une solution pérenne soit mise en place rapidement. Le statut d’intérimaire est délicat”. Ce dernier ajoute qu’un ralentissement des activités et une mauvaise maîtrise des dépenses courantes alimentent le déficit budgétaire que traverse l’hôpital. Michel Petit confirme ces dysfonctionnements avant de rappeler que “le climat social est tout de même stabilisé, que les équipes de spécialistes sont presque reconstituées et que la communication avec la Collectivité s’est améliorée”. De plus, l’ARS débloque, cette année, 1,5M€ pour le service psychiatrique, la structure et le budget de fonctionnement de l’hôpital. _LM

