NAVIGATION : Le voilier Christian Radich attire les foules à Galisbay

Le dimanche 19 janvier dernier, le voilier-école norvégien Christian Radich a ouvert ses portes au public à l’initiative de l’association Caribbean Sail Training (CST) et en partenariat avec le Port de Marigot. Amarré au quai de Galisbay, le navire a accueilli 750 visiteurs entre 10h et 16h.

L’équipage, dirigé par la capitaine Oddrun Irene Bø, première femme norvégienne à commander un grand voilier, a guidé les curieux à travers le navire, partageant anecdotes et informations sur son histoire et ses voyages. Parti de Norvège avec une escale à Las Palmas (Canaries), le Christian Radich, long de 73 mètres, aux 1360 m² de voilure et au mât culminant à 37 mètres, a fait de Saint-Martin une étape supplémentaire après 6 ans d’absence avant de poursuivre vers la Guadeloupe, Les Saintes et Saint-Barthélemy, puis de rentrer en Norvège après un passage à Bermuda. Ce voilier construit en 1937, qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes, a profité de son escale à Marigot pour faire le plein de carburant, d’eau potable et de provisions nécessaires à un périple de plus de six semaines. Des services gratuits ont été fournis par Yacht Assistance, le Port de Marigot ayant gracieusement hébergé le navire. L’association CST prévoit d’organiser d’autres journées portes ouvertes et excursions en mer pour les jeunes dans les mois à venir. Elle remercie ses membres bénévoles et sponsors pour leur soutien constant. _Vx

Pour rejoindre ou soutenir CST : www.CaribbeanSailTraining.org

