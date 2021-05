Santé : Après le Préfet, Daniel Gibbs se fait vacciner à son tour contre la Covid-19 !

Le Président de la COIM, Daniel Gibbs s’est rendu sur le vaccinodrome de Galisbay, le vendredi 7 mai cdernier, pour recevoir la première dose du vaccin (Pfizer) contre le virus Covid-19. Le préfet Serge Gouteyron, ayant lui-même déjà reçu son vaccin, a tenu à être présent aux côtés du Président. Une occasion de saluer conjointement les équipes de la Croix-Rouge qui animent le dispositif.

L’enjeu aujourd’hui est de faire en sorte que la population soit protégée et que le territoire puisse rouvrir au tourisme et reprendre progressivement une vie sociale et économique normale.

Fils de médecin, le Président Gibbs a indiqué que toute sa famille avait déjà reçu le vaccin et qu’il souhaitait lui aussi être vacciné pour donner l’exemple et contribuer à la protection de la population :

« Il faut faire confiance à la médecine. Il s’agit de se protéger, de protéger les autres et aussi de mettre tout en œuvre pour que notre île touristique puisse retrouver un fonctionnement normal. J’invite donc toute la population à faire cette démarche solidaire de la vaccination », a-t-il déclaré.

Le Vaccinodrome a ouvert ses portes le lundi 3 mai sur le site de Galisbay (Carnival village), il accueille le public (âgé de + de 18 ans), de 8h à 16heures, du lundi au samedi.

Il suffit de se présenter sans rendez-vous, muni de sa carte vitale ou d’un justificatif de domicile et pièce d’identité. Le vaccin est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Les équipes de la Croix-Rouge sont entièrement mobilisées pour vous accueillir dans le respect des gestes de protection.