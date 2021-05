SAUR : Le point sur les travaux

La SAUR a mis en place depuis deux semaines des tours d’eau qui permettent d’anticiper l’impact des travaux de rénovation de l’UPEP à Galisbay.

Ces travaux limitent la capacité de production mais permettront de retrouver un outil performant et qui s’inscrira dans la durabilité et le développement. La SAUR St Martin tient à remercier ses abonnés pour leur patience et leur flexibilité. Avec deux semaines de recul, le dispositif est fonctionnel et permet de ne pas mettre le service public d’adduction d’eau potable en péril. Si les désagréments perdureront le temps des travaux, la SAUR St Martin note les efforts consentis en termes de consommation par les abonnés et les invitent à soutenir ceux-ci dans les semaines à venir.

Les plannings des tours d’eau sont régulièrement mis à jour, diffusés par voie de presse mais aussi sur les pages Facebook de l’EEASM et de la SAUR Saint-Martin qui invite les abonnés à s’en rapprocher pour se tenir informé. Pour rappel, après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que l’eau retrouve toute sa transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques dizaines de secondes.

La SAUR met tout en œuvre pour que cette période soit la plus courte possible et remercie ses abonnés pour leur compréhension.