Salon du Bâtiment SMEC : Une 1ère édition qui en appellera d’autres !

A l’initiative de Jocelyn Clémente, dirigeant de la SMEC s’est déroulée la semaine dernière la 1ère édition du salon du Bâtiment SMEC à Hope Estate. Un nouveau rendez-vous dans le paysage économique saint-martinois qui a réuni sur deux jours environ 450 personnes et 22 exposants. Un vrai succès !

Des professionnels du bâtiment aux architectes en passant par les promoteurs et le grand public, la 1ère édition du salon du Bâtiment SMEC a connu un franc et net succès. « Initialement, nous devions organiser deux journées « Portes Ouvertes » avec nos fournisseurs partenaires », précise Jocelyn Clémente, dirigeant de la société SMEC située à Hope Estate. « Mais face au pessimisme qui régnait dans le secteur du bâtiment ces dernières semaines, j’ai préféré contacter tous les corps de métiers que représentent le bâtiment. A l’arrivée, tous ont répondu présent, y compris le responsable Outre-mer en génie climatique et c’est là que la 1ère édition du salon du bâtiment SMEC est née !

L’occasion pour nous et tous les acteurs de ce salon de présenter des nouveaux produits, des nouvelles technologies pour réduire notamment la consommation énergétique dans les maisons ou bâtiments, surtout en électricité !

A Saint-Martin, nous avons de gros progrès à réaliser dans ce domaine. D’où l’intérêt de faire connaître des nouvelles technologies pour optimiser le rendement énergétique dans les habitations. Oui il existe à Saint-Martin de nouveaux matériaux à des prix tout à fait abordables qui amènent une certaine rentabilité en terme d’économie d’énergie ».

Le grand public et les professionnels de la construction ont pu s’en rendre compte à l’occasion de cette 1ère édition qui en appellera d’autres ! _AF