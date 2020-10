JNSS 2020 : un challenge pour « la santé et la reprise de l’activité physique » des élèves

Chaque année, la journée nationale du sport scolaire est un temps fort incontournable pour lancer l’année sportive.

A cette occasion, en tenant compte des préconisations sanitaires, les établissements scolaires des 1er et 2nd degrés de Saint-Martin en partenariat avec l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) et l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ont participé à un challenge chorégraphique inclusif sur une chanson populaire d’actualité. Cette année, le thème de cette action de promotion du sport était « la santé et la reprise de l’activité physique » et la date retenue : le mercredi 23 septembre 2020.

Ainsi, les élèves, de la maternelle au collège, accompagnés de leurs professeurs ont réalisé une séquence dansée sur une musique qui a été retravaillée par la classe à horaires aménagés du collège Soualiga avec notamment l’élève Daniella JEFFRY qui a prêté sa voix. Parce que l’activité sportive est une priorité pour les élèves, cette JNSS 2020 annonce une année scolaire riche en rencontres sportives inclusives.