SAISON CYCLONIQUE / Semaine de la résilience : une sensibilisation sur tous les fronts

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résilience, plusieurs évènements se sont tenus la semaine dernière sur le territoire afin de sensibiliser toute la population aux risques majeurs.

Pour les amateurs de bricolage, deux ateliers collectifs étaient programmés avec les Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans pour la fabrication de protections cycloniques et la création des systèmes de fermeture. Du côté des scolaires, les élèves de la 5ème à la 3ème du collège Mont des Accords, accompagnés d’une classe du lycée professionnel Daniella Jeffry, ont suivi entre la salle polyvalente et le CDI des séances d’information avec deux représentants du Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) , Frantz Acramel et Alleyne Bryan, et en visio, Mathieu Peroche, Maître de conférences et géographe de l’Université Montpellier 3. L’objectif de ces moments d’échange était que chaque citoyen, quel que soit son âge, puisse connaitre les risques majeurs qui l’entourent. Définition d’un tsunami, séisme, cyclone, les intervenants furent vivement sollicités par les jeunes sur les différents risques et les solutions pour se préparer et se protéger. La semaine de la résilience organisée par la préfecture et ses partenaires mettait aussi en avant le dispositif FR-Alert et le jeu Ouragame. Elle s’est clôturée samedi dernier avec l’exercice de sauvetage en mer selon plusieurs scénarios. Même le nouveau commandant de la gendarmerie Hugues Loyez s’est prêté au jeu en tant que victime, et son “sauvetage” fut un succès. _Vx

