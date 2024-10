MICRO-TROTTOIR : Quel message souhaitez-vous faire passer à l’occasion de la campagne « Octobre Rose » ?

Linda (Préparatrice en pharmacie)

« A Saint-Martin, tout au long du mois d’octobre, les initiatives sont diverses mais s’unissent toutes autour d’un même message. Ce mois d’Octobre est un mois important, c’est un mois d’écoute et de partage, d’entraide et d’information. On le répète sans cesse mais il est très important de sensibiliser un maximum de personnes au dépistage du cancer du sein. Un cancer détecté tôt permet d’augmenter les chances de guérison et d’alléger les traitements. L’association « Fitness Attitude » permet aux femmes de s’exprimer librement sur ce sujet parfois tabou mais aussi de se sentir écoutées. Comme beaucoup d’autres associations sur l’île pleinement investies pour cette cause ».



« Nous profitons de cette soirée pour sensibiliser toujours et encore sur l’importance de se faire dépister du cancer du sein. Ce n’est pas un sujet tabou. Bien au contraire. Plus on en parle entre nous, mieux c’est ! Aujourd’hui le dépistage est une arme efficace contre ce cancer. Détecté à un stage précoce, le cancer du sein peut être guéri pour de nombreuses personnes. Les femmes de plus de 50 ans doivent impérativement se faire dépister. C’est un geste simple qui peut parfois sauver des vies. Dans mon entourage professionnel, peu de femmes osent en parler. Il faut pourtant que la parole se libère. On ne joue pas avec sa santé ! »

Cathy (Commerçante)

« Octobre Rose est bien plus qu’une campagne de sensibilisation. C’est un moment où chacun peut agir pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, que ce soit en parlant de l’importance du dépistage, en participant à des événements comme celui de ce soir (samedi soir, ndlr) ou en faisant un don pour la recherche. De mon côté, je me fais dépister tous les deux ans. A Saint-Martin comme en Métropole, je connais des personnes qui luttent contre le cancer ou qui ne sont plus de ce monde. C’est pourquoi j’attache beaucoup d’importance à cette campagne. Tous ensemble, nous devons faire preuve de soutien aux malades et de solidarité face à cette maladie ».

Propos recueillis par AF

