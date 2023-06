SAISON CYCLONIQUE : Opération d’accompagnement à l’auto-sécurisation en juillet

L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs et l’Association Sandy Ground On The Move Insertion organisent une opération d’accompagnement à l’autoprotection à l’occasion de la saison cyclonique 2023/2024 à destination des familles vulnérables de Sandy Ground.

C’est dans l’esprit de M. Richardson, président de SGOMI, que ce projet est né il y a plusieurs années, avec pour volonté d’accompagner les habitants les plus vulnérables de Sandy Ground à protéger leur logement en cas de phénomène cyclonique. C’est tout naturellement que SGOMI s’est rapproché des Compagnons Bâtisseurs (CB) qui œuvrent en faveur de l’amélioration de l’habitat et qui inscrivent la sécurité au sein du logement comme une priorité d’action, afin de monter une première action démonstratrice. SGOMI et CB ont donc l’honneur d’annoncer que la première opération d’accompagnement à l’auto sécurisation au sein du quartier de Sandy-Ground sera organisé tout au long du mois de juillet 2023 pour accompagner 50 familles à protéger leur logement. À travers ce partenariat, les agents de SGOMI seront formés à l’utilisation des outils par les Compagnons Bâtisseurs. Une brigade d’accompagnement à l’autoprotection constituée d’agents des deux associations animera des journées de sécurisation au sein du quartier grâce au Bricobus. Des planches seront fournies par les organisateurs, le perçage et la pose se feront avec les bénéficiaires. En cas de phénomène cyclonique, les familles seront accompagnées dans la fixation des planches par les équipes. En décembre, les planches seront récupérées et stockées jusqu’à la prochaine saison cyclonique. Un atelier de prévention sera organisé la dernière semaine de juin afin d’officialiser le lancement de l’opération. Toutes les associations et centres sociaux de Sandy Ground sont invités à rejoindre ce partenariat pour identifier et orienter les familles. _Vx

Infos : Shaniqua Hunt (responsable SGOMI) au 06 90 62 82 94 et Maé Bridier (directrice CB) au 06 90 18 91 31

