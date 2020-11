Saison cyclonique 2017 : remise de l’étude Tirex

Vendredi 6 novembre dernier s’est tenue une réunion en préfecture en présence du Directeur des Services du Cabinet de la préfecture, de la Gendarmerie Nationale, des représentants de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et des intervenants de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, représentés par Frédéric LEONE.

Cette réunion avait pour objet la restitution des informations de l’étude TIREX (Transfert des apprentissages de retours d’expérience scientifiques) pour la saison cyclonique 2017.

Sur les Iles du Nord, les références cycloniques répertoriées jusqu’alors restaient des événements de classe 3 (Luis à St Martin). En septembre 2017, le cyclone IRMA, aggravé par deux autres cyclones, a mis dans le champ du possible une catastrophe superlative, obligeant à réfléchir à la façon de reconstruire plus résilient plutôt que reconstruire le plus rapidement possible avec le spectre d’autres évènements à venir. Ces trois événements cycloniques successifs représentent à la fois, une opportunité d’apprentissage par le biais des méthodes du retour d’expérience (RETEX) intégré et pluridisciplinaire sur des territoires particulièrement vulnérables, et aussi une occasion rare d’appliquer ou d’inventer des méthodes de transfert de ces apprentissages vers les populations et les autres acteurs de la prévention, de la gestion de crise et de la reconstruction territoriale.

Des informations concernant cette étude sont déjà disponibles sur le site internet dédié qui sera bientôt finalisé :

https://tirex.univ-montp3.fr/index2.html