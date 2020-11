Tremblement de terre au sud de St-Martin

Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,6 s’est produit ce vendredi 13/11 à 16:35 heure locale et a été fortement ressenti par la population de Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Anguilla.

L’épicentre a été localisé à 17.92N et -63.36W, soit entre Saint-Martin Saba, à une profondeur de 104 km.

Les différents témoignages recueillis sur le site www.emsc-csem.org:

– une secousse assez fortement ressentie

– des secousses et un grondement de plusieurs secondes

– deux secousses espacées de 3 secondes. Les affaires ont sursauté, grondement venant de loin et continu entre les secousses.

– grondement fort puis la maison a tremblé

– grondement et 2 forts tremblements

Les tremblements sont fréquents dans la caraïbe qui est une zone à risque. Pour rappel, en janvier de cette année un séisme de 7.7 avait frappé Cuba.