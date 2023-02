ENVIRONNEMENT : La seconde édition de la Fête de la Baleine a conquis la foule !

Organisée par l’association Métimer ce dimanche dernier, la Fête de la Baleine a comptabilisé 800 visiteurs pour cette deuxième édition, dont une grande majorité de jeunes curieux de découvrir les espèces sous-marines grâce aux nombreuses animations prévues.

La Fête de la Baleine se déroulait sur la place du village de la Baie Orientale où une myriade de stands attendait le public. L’association Métimer a reconduit en toute intelligence son partenariat avec les organismes déjà présents l’année dernière pour célébrer avec la population la richesse de la biodiversité marine de Saint-Martin et surtout, la majestueuse baleine à bosse présente dans nos eaux. Les enfants se sont d’ailleurs rués sur le stand du sanctuaire AGOA, partenaire majeur, pour écouter le chant des baleines et vivre l’expérience magique de plonger avec elles à la découverte des fonds marins tout en restant sur terre grâce au casque de réalité virtuelle mis à disposition par la Réserve Naturelle de Saint-Martin. Mon école Ma Baleine a réitéré avec brio son animation de sensibilisation aux questions de préservation de l’environnement et aux ravages de la pollution avec des jeux ludiques et éducatifs.

Et pendant que les adultes s’informaient plus en profondeur aux stands de l’association Megaptera qui reste incollable sur les comportements des baleines avec leur analyse scientifique et abordable, les petits se faisaient maquiller des dessins marins qu’ils arboraient fièrement. L’artiste-peintre Mino présentait quant à elle ses œuvres artistiques illustrant divers mammifères marins. Les deux conférences prévues lors de la Fête de la Baleine ont été prisées, particulièrement celle pour les enfants, animée par Vincent de la Réserve Naturelle et Amandine de Mon école Ma Baleine, dans la salle du théâtre de la Chapelle. Les enfants se sont montrés très curieux vu l’avalanche de questions qui s’est abattue sur les deux intervenants qui n’ont pas démérité.

La conférence pour adultes, en présence, entre autres, du passionné Michel Vély et de Michaël Wery, directeur des affaires maritimes, a permis de rappeler la réglementation d’approche des animaux et d’échanger avec les acteurs du territoire.

La Fête de la Baleine se voulait instructive et conviviale, pari réussi pour Béatrice Wojcik, présidente de Métimer, son équipe et ses partenaires. L’évènement a accueilli de nombreuses familles qui ont salué vivement la manifestation, également visitée par Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture, et Martine Beldor en charge de la vie associative à la Collectivité.

Le concours de dessin a été remporté par Sayuri, élève de 6ème au collège Isaac Newton. Elle remporte une sortie en mer avec sa classe pour observer les baleines à bosse en compagnie d’un des cinq whale-whatchers formés sur Saint-Martin. La Fête de la Baleine confirme sa réputation d’évènement attendu par les petits et les grands qui s’impatiente déjà à l’idée de la troisième édition. _Vx

