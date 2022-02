Saint-Barthélemy : Bruno Magras annonce son retrait de la vie politique !

Dans une tribune adressée chez nos confrères du Journal de Saint-Barth, le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, Bruno Magras a annoncé hier sa décision de ne pas briguer un sixième mandat d’affilée lors des élections territoriales qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains.

Après quarante années dédiées à la vie publique, dont vingt-sept en qualité de maire puis de président de la Collectivité Territoriale de Saint-Barthélemy, Bruno Magras a donc décidé de mettre fin à son long parcours politique. « J’arrive au crépuscule d’une vie bien remplie. C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la scène politique », souligne-t-il. « A celles et ceux qui pendant ces longues années m’ont fait confiance, aux élus qui m’ont accompagné et soutenu, à mes proches collaborateurs et aux agents de la collectivité qui m’ont permis de réussir ce parcours, j’adresse mes plus sincères remerciements. Pour celles et ceux qui prendront la relève, je forme des vœux de courage et de réussite ». _AF

