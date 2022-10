SEMAINE BLEUE : L’association Sem Ta Route réunit les jeunes et les aînés

Dans le cadre de la semaine internationale des personnes âgées qui se déroule du 3 au 9 octobre, l’association Sem Ta Route via son Centre Social Hope 978 à Quartier d’Orléans organisait dans l’après-midi de ce mercredi 5 octobre une rencontre entre les séniors et les enfants de l’association.

Comme le calendrier de la Semaine Bleue concorde également avec la campagne de sensibilisation autour du cancer du sein appelé « Octobre Rose » et qui court sur tout le mois, l’association Sem Ta Route a profité de cette juxtaposition pour intégrer ce thème dans son action qui s’est déroulée à la Résidence Les Palmeraies de Quartier d’Orléans. Le Centre Social Hope 978 qui propose des activités périscolaires pour les enfants avec la volonté d’élargir son programme aux personnes âgées ou en situation de handicap, a réuni le temps d’un après-midi la jeune génération et les séniors. Installés dans le jardin de la résidence, les enfants avaient décoré l’arbre avec des bandelettes aux couleurs de la Semaine Bleue et d’Octobre Rose.

Assis sur des couvertures posées dans l’herbe avec les « super mamys » et les « super papys » installés sur des chaises derrière eux, les enfants ont profité des différentes interventions comme le témoignage d’une personne âgée sur sa vie en tant que sénior avec un échange direct avec la jeune assemblée ou encore celui d’une survivante au cancer du sein qui nous venait de la partie hollandaise et publie des petits livres à destination des enfants pour les sensibiliser et les informer sur cette maladie. L’après-midi de rassemblement s’est poursuivie avec la remise aux aînés d’un panier cadeau par les enfants, panier constitué de provisions locales : banane plantain, avocat, gingembre et épices. Lors de cet évènement qui n’aurait pu avoir lieu sans l’efficacité des animatrices Marie-Claire, Marie-Chantale, Suzy Larmony, assistante de direction et Mr Germany, intervenant sur les personnes âgées, la présidente de l’association, Aline Freedom, s’est réjouie de la présence de l’association Nature is the Key de Sandy Ground : « Je suis très contente de voir les enfants de Sandy Ground avec nous, notre objectif est de rencontrer plus souvent l’association Nature is the Key pour développer des liens entre Quartier d’Orléans et Sandy Ground et pour que les enfants puissent se côtoyer et se connaitre mieux, afin d’éviter aussi les rivalités entre quartiers ou autres histoires de gangs. » La réunion entre la jeune et la vieille génération marque également le point de départ d’activités pour les aînés de Quartier d’Orléans et des quartiers environnants, dixit la présidente de Sem Ta Route. Martine Beldor, membre du Conseil Exécutif de la Collectivité et présidente, entre autres, de la Commission Vie Associative a pris la parole pour remercier l’association de son invitation à cette action qui fut un réel plaisir pour l’intéressée. « Proposer des actions intergénérationnelles est vraiment honorable de la part de Sem Ta Route. On célèbre la sensibilisation au cancer du sein tout en mettant à l’honneur nos super mamys et nos super papys. Les enfants, profitez du temps que vous avez pour passer un moment avec vos aînés, c’est très important et formateur, ils vont vous apprendre beaucoup de choses… » en rappelant aussi qu’échanger avec les personnes âgées permet de briser leur sentiment d’isolement. _Vx

