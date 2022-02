Elections territoriales : les quartiers où l’on vote le plus

Les prochaines élections territoriales se dérouleront les dimanches 20 et 27 mars. C’est un rendez-vous politique important dans la vie du territoire puisque la population est appelée à choisir les femmes et les hommes qui vont gouverner localement le territoire pendant cinq ans. Pourtant, les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois sont peu nombreux à se rendre aux urnes. Lors des dernières élections en mars 2017, moins de la moitié avaient voté au second tour. Quels sont les quartiers où la participation est la plus importante ? Eléments de réponse à partir des données chiffrées issues des services de de la préfecture en 2012 et 2017.

• Les quartiers où l’on vote le plus

– Les secteurs de Friar’s Bay, Cripple Gate, Colombier, Rambaud, Morne O’Reilly et de la Savane, sont ceux où l’on vote le plus. Au second tour en mars 2017, 52 % des 2 581 personnes inscrites sur les listes, se sont rendues aux urnes (soit 1 335). Cinq ans plus tôt, c’était aussi dans ces quartiers que la participation était la plus forte avec un peu plus de 6 personnes sur 10 qui avaient voté. Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 22 % du total des votes en 2017 contre 23% en 2012.

– Le quartier de Concordia enregistre également l’un des taux de participation les plus élevés, avec 48 % des personnes inscrites qui ont voté (soit 1 414). Même si la participation reste importante par rapport aux autres secteurs, elle est l’une de celles qui enregistrent les plus fortes baisses en cinq ans (48 % contre 59 % en 2012). Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 22 % du total des votes en 2017, 23 % en 2012.

– Troisièmes secteurs où la participation apparaît grande, ceux de la Baie orientale et d’une partie de Quartier d’Orléans. 48 % des 2 263 personnes inscrites sur les listes ont voté en 2017 (soit 1 087). Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 12 % du total des votes en 2017, contre 10 % en 2012.

– Le taux de participation dans les secteurs de Sandy Ground, Baie Nettle et Terres Basses est pratiquement égal au taux de participation général, soit 46 % (1 108 votants sur 2 414 inscrits). Il est en baisse de 11 points en cinq ans. Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 12 % du total des votes en 2017 et 2012.

