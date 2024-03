SAINT-BARTH / Tour de l’île à la nage : pari réussi

Le 10 mars dernier, Alexis Wozniak a relevé le défi d’effectuer à la nage un tour de l’île de Saint-Barthélemy en moins de dix heures.

Il aura fallu 9h19 d’efforts physiques et mentaux à celui qui vit et travaille à Saint-Barth depuis six ans pour réussir son pari lancé il y a plusieurs mois. Parti de la plage de Lorient aux environs de 7 heures du matin, Alexis Wozniak est ressorti de l’eau peu après 16h sous les applaudissements de dizaines de personnes venues l’accueillir et le féliciter dans cette véritable prouesse sportive : faire le tour de Saint-Barthélemy à la nage simplement vêtu de lunettes de natation, d’un maillot et d’un bonnet de bain. En parcourant 28 kilomètres dans des conditions météorologiques idéales, Alexis Wozniak témoigne néanmoins de hauts et de bas durant sa performance, sans jamais d’intention d’abandonner : « Je me suis tellement investi et j’avais demandé à tellement de personnes de m’aider, de bénévoles, de gens qui ont pris de leur temps. Donc j’y ai pensé sur le parcours quand j’avais des moments de bas. À ma famille aussi. » confie l’athlète à nos confrères du Journal de Saint-Barth. Initialement prévu en décembre dernier, le tour de l’île avait dû être postposé en raison des conditions météo défavorables. Ce 10 mars 2024 aura été une journée émotionnellement éprouvante pour le nageur accompagné et encouragé lors de son parcours par ses camarades du Saint-Barth Triathlon, des membres de Sup Saint-Barth et enfin Arno Apremont, seul sur son paddle, qui a suivi la progression d’Alexis sur toute la durée de son exploit. Le nageur était également suivi tout au long de sa traversée par un bateau de sécurité muni du matériel de premier secours prêté par la société NIS. Au départ, Alexis Wozniak, qui a pratiqué le water-polo pendant 15 ans, est en proie à des sentiments mitigés : « Je ne vais pas mentir, je suis parti avec des doutes. Même si j’ai beaucoup nagé pour me préparer, c’était sur de plus petites distances, douze kilomètres maximum. (…) Mais là, je m’attaquais à plus du double. ». Avec la hantise d’avoir des complications physiques liées à la digestion et aux crampes sur cette épreuve de longue distance, le sportif a maintenu le cap, à fleur de peau : « En deux ou trois minutes, je pouvais passer de l’euphorie, en ayant presque les larmes aux yeux dans mes lunettes, au doute complet ». Après avoir franchi la barre critique des douze kilomètres de nage, distance maximale d’entraînement, Alexis a ressenti des raideurs dans le bras, mais « la vraie sensation de mur (comme en marathon) » n’est apparue qu’à l’Anse des Cayes : « J’arrivais sur la fin et là je me suis dit que ça commençait à être long. Et puis j’ai pris mon dernier ravitaillement (compote ou banane mangée en nage statique distribuée à l’aide d’une perche ndlr) et je me suis dit ‘allez, je termine d’une traite, sans m’arrêter’. Mais je n’avançais plus, j’avais l’impression d’avoir tout donné ». Et pourtant, en entendant des bruits au loin, Alexis Wozniak réalise l’attroupement sur la plage et l’engouement de cette foule venue célébrer sa prouesse de faire le tour de l’île de Saint-Barth à la nage en moins de dix heures. Bravo à lui ! _Vx

