CONCOURS : Belle réussite pour la première édition de ELEVATE

L’organisme FCE, Femmes Chefs d’Entreprises, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, en partenariat avec la CCISM, Initiative Saint Martin Active, France Travail et Saint-Martin Evolution Toastmasters Club, se réjouit du succès de la première édition du concours de pitch intitulé ELEVATE.

Avec une thématique ouverte permettant aux candidats de laisser libre cours à leur créativité, cet évènement a suscité un engouement remarquable avec plus de 50 personnes venues soutenir les 9 candidats qui ont brillé par leur passion et leur vision. Les participants ont eu l’opportunité unique de présenter leurs idées pendant 3 à 5 minutes, sur le sujet de leur choix. Une semaine avant l’évènement, ils ont reçu 5 mots clés qu’ils devaient intégrer à leur discours : «rêve», «dans 5 ans», «Caraïbes», «énergie», et bien sûr, «femme», en l’honneur de la Journée Internationale des droits des Femmes célébrée le 8 mars, date du concours. Avec une diversité immense au niveau des candidats malgré 3 désistements de dernière minute, les présentations, en français ou en anglais, ont couvert un large éventail de sujets, allant des projets entrepreneuriaux aux réflexions sociétales sans oublier les témoignages personnels. « Nous avons été enthousiasmées par la variété des participants. Cette diversité incarnait pleinement notre vision pour ELEVATE : un évènement inclusif, ouvert à tous, et porté par des femmes, mettant en lumière la richesse des expériences et des idées » confiait Mélanie Dal Gobbo, présidente FCE. Le concours a été marqué par la présence d’un candidat âgé de seulement 9 ans. Robaïerohn Sahaï a captivé le public avec sa passion et son courage dédiant son texte à sa mère. De même, une jeune adolescente, Malie Traore, a pris le micro pour lire un texte poignant sur l’émancipation féminine, écrit par la vice-présidente de FCE, transformant ses mots en une véritable ode à la femme, qui résonnait encore plus fortement de par la voix jeune et vibrante qui les portait. Pour le jury composé d’experts de l’éloquence représentant chacun des partenaires (FCE : Marie-Angèle Coudrieu, CCISM : Jennie Edwards, France Travail : Chantal Hyman, ISMA : Sandrine Richard, Evolution Toastmaster club : Vernicia Brooks), la tâche n’a pas été facile pour départager les candidats. Évalués sur la qualité de la voix, le débit, la prononciation, les intonations, la construction du discours et la cohérence de la structure, les candidats devaient également respecter le temps imparti tout en maintenant l’attention de l’auditoire. Si le jury a désigné des lauréats, tous les candidats sont gagnants du concours. _Vx

Lauréats du concours ELEVATE :

Prix Jeune pousse : Robaïerohn Sahaï

Le jeune candidat de 9 ans a donc conquis le cœur du jury en plus de celui du public. Il a dédié sa victoire à sa mère Robertine, qui, selon ses mots, le remplit « d’espoir comme une étoile ».

Prix Confirmée : Kamila Hyman

Après un pitch en anglais associant les performances athlétiques à l’intégrité, la jeune femme évoque le concours comme « une belle expérience et un exercice intéressant » qu’elle recommande à tous de faire.

Prix Inspirante : Dominique Dupré

« Je remets ce prix à toutes les femmes »… tels ont été ses premiers mots lors de l’annonce des résultats après avoir présenté son projet de garage solidaire de Quartier d’Orléans.

