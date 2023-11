Saba : Fête de la langouste et du rhum cette semaine

L’île voisine, une perle restée authentique, organise du 5 au 12 novembre la « Rhum & Lobster Fest » avec la collaboration des différents acteurs du secteur touristique : restaurants, bars, hôtels, boutiques de plongée, sociétés de transport maritime et aérien, artistes, musiciens et artisans.

Ce festival s’annonce comme une expérience inoubliable pour ses habitants et pour les visiteurs qui auront la bonne idée de visiter ou re-visiter Saba cette semaine.

Dégustations, chasse au rhum, croisière de l’alcool (sans abus) et la très attendue chasse à langouste dans tous les restaurants sont au programme ainsi que des ateliers d’art et d’artisanat «Crafty Claws» avec des artisans locaux : Marie de Saba (cours de bijouterie), Danielle Dunlop (fabrication de cartes), Anna Keene (crafty claws) et Heleen Cornet. Le mariage de l’art et de la gastronomie offre une expérience vraiment spéciale.

Un festin pour les sens

Tout au long de la semaine, vous vous laisserez tenter par les saveurs des fameuses langoustes du banc de Saba, méticuleusement préparées par les chefs de l’île. Une quinzaine de restaurants ont accepté de participer: Pachos Bar, Tropics Café, Guidos Bar, Long Haul, Liams Cuisine, Chez Bubba, Brigadoon, Dimples, Ocean Club, Runway 30, Saba Snack Gourmet, Island Flavor, Rendez-vous, The Hideaway et Queens Hotel.

Une célébration culinaire

Le Saba Rum & Lobster Fest est taillé sur mesure pour tous ceux qui partagent une passion pour la cuisine exceptionnelle et pour Saba. Cette fête témoigne du patrimoine culturel de l’île et du dynamisme de sa communauté et de ses visiteurs.

Une semaine inoubliable

– vendredi 10 novembre, c’est la « chasse » à langouste & au rhum. Neuf bars et restaurants de l’île y participeront en proposant d’étonnants cocktails à base de rhum et des amuse-bouches à la langouste.

– samedi 11 novembre, les amateurs de rhum et de langouste prendront le large lors de la croisière Sea Saba Sunset Booze Cruise, avec des punchs au rhum et des snacks à base de langouste

– dimanche 12 novembre, les visiteurs et les habitants de la région participeront à une chasse au trésor familiale à Crispeen Trail, qui se terminera par une boisson infusée au rhum ou un smoothie rafraîchissant et un en-cas toujours à base de langouste au Saba Snack Gourmet. Participez pour gagner des prix amusants.

Ensuite, l’événement de clôture aura lieu au Tropics Café avec des snacks, des boissons et de la musique live.

Planifiez vite votre séjour

Vous pouvez faire l’aller-retour dans la journée en avion ou par le ferry, mais des offres spéciales d’hébergement sont disponibles au Cottage Club, au Juliana’s Hotel et à l’Arawak Hotel.

Visitez le site officiel de l’événement pour plus de détails et d’informations sur les réservations : www.sabatourism.com/rlfest/

Office du tourisme de Saba :tourism@sabagov.nl

