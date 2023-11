METEO : Les météorologues des Caraïbes prévoient une saison cyclonique plus longue que prévu

Selon les prévisionnistes de l’Institut Caribéen de Météorologie et d’Hydrologie (ICMH), les températures dans l’Atlantique Nord resteront anormalement élevées entre novembre 2023 et janvier 2024. Ces conditions, provoquées par le réchauffement climatique, sont propices à une activité cyclonique inhabituelle.

Le 30 novembre marque la fin de la saison cyclonique dans les Caraïbes. Mais en 2023, les effets de la chaleur intense et des températures record, entre 1 et 2°C enregistrées dans l’atmosphère et dans la mer depuis le mois de juin, vont augmenter les probabilités de formations cycloniques jusqu’à la fin du mois de décembre 2023.

« Des épisodes de stress thermique pourraient persister avec des températures élevées, de l’humidité et des vagues de chaleur », souligne le CIMH

Au début de l’année, les scientifiques du Caribbean Institute of Meteorology and Hydrology (CIMH), une filière de la CARICOM, la Communauté des Caraïbes, basée à la Barbade, avaient déjà annoncé les fortes vagues de chaleur sur notre région en juillet, août et septembre.

La Martinique, les Bahamas, la Barbade, la Grenade, Saint-Martin, Saint-Thomas, Trinidad and Tobago, la Dominique, la Guyane et Saint-Kitts-et-Nevis ont enregistré des températures record.

Aujourd’hui, le CIMH annonce de nouvelles perturbations du rythme habituel des saisons dans la région.

En plus des fortes chaleurs, la probabilité de pluies intenses est réelle. Le risque d’inondations et de glissements de terrain reste élevé jusqu’à la fin de l’année.

Le taux d’humidité sera plus élevé, ce qui entraînera de fortes pluies et la formation de cyclones.

La présence d’El Nino se fera sentir par des phénomènes météorologiques extrêmes qui alterneront entre pluies torrentielles et périodes de sécheresse.

Durant les mois de juillet, août et septembre 2023, les scientifiques du CIMH ont même constaté un manque de pluie. Plusieurs territoires ont enregistré un déficit pluviométrique, entre 15 et 70% par rapport à la moyenne.

Entre février et avril 2024, la période la plus agréable dans les Caraïbes s’annonce d’ores et déjà plus chaude que d’habitude.

La saison des fortes chaleurs pourrait bien démarrer plus tôt que prévu à partir d’avril 2024.

