RUNNING NIGHT 2024 : Une célébration sportive pour tous 

Le Running Night Festival revient les 13 et 14 décembre 2024 pour sa 17ème édition sur le Front de Mer de Marigot. Cet événement phare de fin d’année allie sport, convivialité et esprit de fête, avec deux jours dédiés à la course en relais pour petits et grands.

Ce vendredi 13 décembre, place aux adultes dès 20h pour un relais nocturne sur une distance de 1,9 km, réservé aux participants âgés de 12 ans et plus avec une équipe de 5 dont une femme. Une participation modique de 10 € (ou $12) est demandée pour cette course, qui se déroulera dans une ambiance festive et animée au cœur du village de Noël de Marigot. Le samedi 14 décembre, les enfants de 3 à 12 ans prendront le relais à partir de 16h en équipe de 5 dont une fille pour un parcours adapté de 1 km. Organisé par l’association Watt de 9, ce festival a pour objectif de promouvoir la santé, la camaraderie et les valeurs sportives en cette période de fêtes de fin d’année. Parents et enfants, novices ou confirmés, sont invités à participer ou à venir encourager les coureurs. Pour toute question ou inscription, contactez le 0690 48 67 91 ou info@iloverunningnight.com. Le bureau de l’organisation est situé à Cloud Com 97, Lot 16, Immeuble des Jardins de Bellevue. _Vx

