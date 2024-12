Journée nationale de la laïcité : un hommage à l’unité républicaine

Lundi 9 décembre, les chants des chœurs d’enfants résonnaient entre les murs du Collège du Mont des Accords. “Liberté, égalité, fraternité, laïcité” étaient sur toutes les lèvres en cette journée nationale de la laïcité.

Sur la scène de la salle polyvalente, des élèves de CM2 chantent la Marseillaise, un drapeau français miniature à la main. Il est 9h et la journée de célébration commence. Face à eux, sont réunis les parents d’élèves, le corps professoral et les différents chefs d’établissement scolaire de l’île accompagnés du vice-recteur, Harry Christophe et de la sous-préfète de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Marie-Hildegarde Chauveau. Une série de discours sur la religion, les différences ethniques et l’égalité entre les sexes, présentés par des binômes d’élèves mixtes, ont ému la salle tout au long de la matinée. Devant un public attentif, Harry Christophe rappelait les fondements de la laïcité à l’école basés sur le droit de croire ou de ne pas croire : “Il s’agit d’un principe de liberté individuelle qui doit être garanti à tous, au sein de l’école”.

Pour Marie-Hildegarde Chauveau, ce principe représente “le 4ème pilier de l’édifice républicain aux côtés de la liberté, l’égalité et la fraternité. Quatre valeurs qui permettent à la République de tenir debout”. Promulguée un 9 décembre, il y a 119 ans, la grande loi de la laïcité continue de fédérer, chaque année, les petits et les grands autour de valeurs humanistes et universelles. _LM

