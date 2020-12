Rugby : Les jeunes Archis ravis de leur déplacement à Saint-Barth !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes rugbymen du club des Archiball ont apprécié comme il se doit leur premier déplacement de l’année chez leurs camarades de Saint-Barth !

Une semaine avant l’arrivée du Père Noël au stade de Bellevue samedi dernier (nous en reparlerons dans une prochaine édition), les Archiball se sont rendus chez leur voisin des Barracudas à Saint-Barth pour une journée placée sous le signe de l’Ovalie.

Tout au long de cette manifestation des plus conviviales, les jeunes rugbymen saint-martinois ont porté haut et fort les couleurs de leur île préférée. A la plus grande joie des éducateurs du club très impliqués auprès des enfants chaque semaine.

La promotion 2020 de l’école de rugby des Archiball a des beaux jours devant elle et surtout un gros potentiel. Voilà pourquoi ces jeunes rugbymen en herbe ont désormais envie de se mesurer avec leurs amis guadeloupéens et martiniquais lors des prochains tournois organisés en début d’année prochaine.

En attendant, les dirigeants des Archiball tiennent à remercier leurs homologues de Saint-Barth pour leur accueil chaleureux._AF