Retour sur le lancement de Sip n’ Chat Fridayz à Marigot

Le vendredi 4 août dernier marquait le retour du concept Sip n’ Chat Fridayz organisé par l’Office de Tourisme de Saint-Martin sur le front de mer de Marigot près des Lolos.

Lancée vers 18h, la première édition s’est déroulée dans une ambiance accueillante et sympathique, où toutes les générations se sont retrouvées pour échanger, profiter de la douceur de la soirée et découvrir les animations proposées par l’Office de Tourisme. Pour inaugurer le lancement 2023 des Sip n’ Chat Fridayz, Jolly Boyz et King T Mo ont pris possession de la scène installée sur le front de mer assurant le show musical jusqu’à la clôture à 22h30. Pendant que les petits profitaient des jeux, paniers de basket, babyfoot et châteaux gonflables mis en place spécialement pour eux, les adultes n’ont pas boudé leur plaisir en jouant aux dominos et aux cartes ou en profitant des stands de produits locaux ou de préparations culinaires typiquement saint-martinoises. Nés en 2013 grâce à l’Association des Commerçants de Marigot en collaboration notamment avec l’Office de Tourisme de Saint-Martin, les Sip n’ Chat Fridayz sont donc officiellement de retour à Marigot chaque vendredi du mois, et ce, jusqu’au 25 août de 18h à 22h30. Au fil des ans, le concept est devenu une des vitrines représentatives des richesses saint-martinoises, que ce soit la gastronomie, la musique, le folklore et la culture unique qui définissent désormais notre territoire et le distinguent des autres destinations du monde. Ce vendredi 11 août, Percy Rankins assurera l’animation musicale de la seconde édition qui attend autant les touristes que les résidents. _Vx

