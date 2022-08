SECURITE : Nouvelle hausse des vols de voitures

Les vols de voiture ont représenté 16,4 % de l’activité de la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en juin. Ils sont en très forte progression sur le mois de juin avec 50 faits traités, c’est 29 dossiers de plus qu’en mai et en mars ou 11 de plus qu’en avril*, avril qui avait connu un pic.

Au cours du premier semestre, 176 vols ont été enregistrés, soit une moyenne de 29,3 par mois. C’est quasiment un tiers de plus qu’au second semestre 2021. Malgré cette recrudescence au cours des derniers mois, ce phénomène demeure à un niveau en deçà de ce qu’il a été dans les années 2019-2020 avant la création d’un groupe de travail spécialisé en gendarmerie, période où en moyenne 38 voitures étaient volées chaque mois.

En parallèle, les vols d’accessoires sur les véhicules sont eux aussi en augmentation avec 68 faits enregistrés au premier semestre de cette année (+ 27 vols sur la période). Comme pour les vols de voitures, il faut remonter à 2019-2020 pour connaître un tel niveau. (66 au cours du second semestre 2019, 60 au premier semestre).

Vols de deux roues

En juin 11 vols de scooters* ont fait l’objet d’une plainte en gendarmerie, c’est deux fois plus qu’en mai mais quasiment autant qu’en avril. Au cours du premier semestre, 47 vols de deux roues ont été déclarés, un nombre similaire enregistré entre septembre et décembre 2021.

Depuis deux semestres, le nombre de deux roues volés tend à diminuer : en 2020, près de 75 scooters avaient été dérobés par semestre, 64 au cours du premier semestre 2019, 85 et 62 en 2018.

* Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur.

(soualigapost.com)

