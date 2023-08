Excellente qualité des eaux de baignade à Saint-Martin

Tous les ans, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy effectue et délivre un rapport sur la qualité des eaux de baignade pour chacun de ces territoires. À Saint-Martin, 92% des 12 sites de baignade en mer récoltent une qualité excellente.

L’ARS assure le contrôle sanitaire régulier de l’ensemble des zones de baignade déclarées en Guadeloupe et dans les deux collectivités d’Outre-Mer : Saint-Martin et Saint Barthélemy.

Pour l’archipel, la saison balnéaire est ouverte toute l’année et commence le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante. Les résultats du contrôle sanitaire font l’objet d’une information à l’Union Européenne et sont transmis par l’ARS, aux maires, aux présidents des collectivités ou personnes privées responsables des baignades. Le contrôle sanitaire se compose d’un suivi régulier sur le terrain, de prélèvements d’eau et de l’interprétation sanitaire des résultats d’analyses réalisées par l’Institut Pasteur de Guadeloupe, laboratoire agréé par le ministère de la santé, sur une durée maximale de 30 jours entre deux contrôles qui répondent au Code de la Santé Publique. Deux paramètres bactériologiques, indicateurs de la qualité de l’eau, sont recherchés : Streptocoques fécaux et Escherichia coli. Sur le terrain, en plus de la réalisation du prélèvement, un contrôle visuel est effectué : transparence, présence de mousses artificielles, de résidus goudronneux, de verre, de plastique ou autres. Le classement annuel est calculé sur les résultats des 4 dernières années, il porte sur 4 niveaux de qualité : excellente, bonne, satisfaisante ou insuffisante. Pour Saint-Martin, 195 prélèvements ont été réalisés sur 12 sites de baignade en mer référencés au niveau européen à savoir Baie Longue, Baie aux prunes, Baie Rouge, Friar’s Bay, Grand-Case, Petite Plage, Anse Marcel, Baie Orientale Points nord et sud, Baie de l’embouchure Nord et sud et l’îlet Pinel. 92% des baignades classées affichent un résultat excellent. Un site est non classé, dû à l’insuffisance de prélèvements. Résultats pour Saint-Barth et la Guadeloupe dans notre prochaine édition. _Vx

