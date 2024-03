ENVIRONNEMENT : L’énergie verte au cœur des discussions avec l’association Ensolus

Le « Think Tank » Ensolus a organisé les 15 et 16 mars derniers une conférence sur la transition énergétique verte à Saint-Martin. L’objectif de Ensolus est d’éveiller l’ensemble de la chaîne, de l’éducation et de la recherche jusqu’à la consommation.

Le vendredi 15 mars dernier, le Dr. Eustase Janky (ex-Président de l’Université des Antilles) est intervenu et a insisté sur l’importance de l’éducation et des connaissances à détourner dans la transition énergétique verte. Ensolus accorde la plus grande importance à la formation de différentes perspectives d’emploi. Cela se fait dès la première étape qui forme notre jeune génération dans la bonne direction et les besoins de notre île.

La conférence sur l’éveil des élèves vers un avenir vert s’est déroulée à la Cité Scolaire Robert Weinum, à laquelle les élèves ont participé en grand nombre et se sont montrés curieux et enthousiastes quant à l’avenir de notre seule planète ainsi qu’à sa préservation par la transition énergétique verte.

Le samedi 16 mars, la conférence s’est tenue pour les hommes d’affaires locaux et tout public dans les locaux de la CCISM avec comme thème d’intervention « les enjeux et perspectives pour la mise en œuvre des énergies renouvelables dans nos petits territoires insulaires ». Plusieurs personnalités ont animé la conférence dont Clara Brander, Architecte DPLG, Présidente de l’Association des Architectes de Saint-Martin et Trésorière de l’association Ensolus, qui a Introduit les premières remarques sur les enjeux et les perspectives de l’autonomie énergétique

Murielle Mathias-Planques, Directrice des agences CEPAC de Saint- Barth et Saint-Martin, a parlé des financements verts dans les îles du Nord et en particulier des progrès notables réalisés à Saint-Barthélemy.

De son côté, Sabrina Charville, Directrice Qualité et Développement Durable de l’Aéroport de Grand-Case, est revenue sur l’engagement écologique d’EDEIS auprès des aéroports qu’elle gère, et particulièrement à Grand-Case.

Plusieurs personnalités venues expressément de Guadeloupe

Le Dr. Eustase Janky, Ancien Président de l’Université des Antilles qui a encouragé nos jeunes à embrasser des carrières liées au développement des énergies renouvelables, a évoqué les formations existantes à l’Université des Antilles et a conseillé les futurs étudiants intéressés (Parcoursup).

Pour sa part, Ted Soubdhan, physicien à l’Université des Indes occidentales, responsable du Master « Gestion de l’énergie dans les villes intelligentes », a parlé des installations solaires domestiques, des installations industrielles d’hydrogène et comment mélanger ces trois types d’énergie pour maintenir l’approvisionnement en énergie.

Bernadette Davis, 2ème vice-présidente en charge de l’Environnement, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente en charge du Développement Humain, Daniel Gibbs et Marie-Dominique Ramphort, Conseillers Territoriaux étaient présents à cette occasion pour manifester leur intérêt sur la nécessité de la transition énergétique verte. Bernadette Davis a encouragé et soutenu l’initiative dans ses derniers mots d’intervention.

Raj Charbhe, Président du « Think Tank » Ensolus et Guillaume Arnell, ex-sénateur ont été très satisfaits de la réponse de la population et annonceront bientôt de futurs programmes, toujours sur la transition énergétique verte à Saint-Martin.

10 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter