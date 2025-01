RÉSEAUX SOCIAUX : Adenicio Mussington remporte le “Big Christmas Tree Challenge”

Noël à Saint-Martin a pris une dimension particulière cette année grâce au “Big Christmas Tree Challenge”, une initiative originale de la Collectivité. Ce concours, alliant festivités et promotion du territoire, invitait résidents et visiteurs à partir à la découverte des neuf sapins de Noël installés dans des lieux emblématiques de l’île.

Durant plusieurs semaines, les participants ont sillonné Saint-Martin, se prenant en photo devant chaque sapin et partageant leurs clichés sur les réseaux sociaux. Cet événement n’a pas seulement insufflé l’esprit des fêtes, il a aussi permis de valoriser les paysages enchanteurs et la diversité culturelle de l’île auprès d’un large public. Le grand gagnant, Adenicio Mussington, a relevé le défi avec brio ! Déterminé et enthousiaste, il a parcouru l’ensemble des quartiers pour capturer chaque sapin et immortaliser ces moments festifs. Grâce à son engagement, Adenicio s’est vu récompensé d’un magnifique panier garni et d’un cadeau offerts par la Collectivité. Bravo à tous les participants et félicitations à Adenicio Mussington pour sa victoire bien méritée. _Vx

