REMERCIEMENTS : Des partenaires unis pour offrir un Noël chaleureux à l’hôpital

L’association Lil’Hope a organisé mercredi 11 décembre un arbre de Noël pour les enfants hospitalisés ainsi que les patients chroniques ainsi que les nouveau-nés prématurés ayant eu un long séjour à l’hôpital.

Merci à tous les sponsors qui ont répondu présents, que ce soit les anciens qui nous suivent depuis toujours, ainsi que les nouveaux. C’est pourquoi, nous tenons tout particulièrement à les remercier car ils ont tous contribué à la magie de Noël :

Property Charity Hospital, L’Express by Bacchus, L’association Handynamique, Leo Safari Club, Rotary Club de Saint-Martin et Saint-Barth, Buzz, Faxinfo, Gitem, Home N’Tools, Caribbean Touch, One Love by K, L’Usine store, Piou, Leader Price, Super U Howell Center, Monoprix, Pharmacie de Howell Center, Pharmacie de Concordia, Pharmacie de Soualiga Marigot, Pharmacie de Bellevue, Vanity first, Equivalenza, Librairie de Concordia, Lacoste, Chronos, Ti Breizh, Yögart, Tatie Aline, Graphix, New vision, So Benedict, Karouf, Boudins des Tropics, Tabac Loto de Bellevue, Petits Loups, Eldencook Sxm, les épiceries de Concordia et Sandy Ground, l’aéroport de Juliana ainsi que des donateurs inconnus.

