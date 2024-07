CONSOMMATION / Bouclet Qualité Prix : deux paniers disponibles aux Super U et Petit Casino

Ce mardi 23 juillet, le préfet délégué Vincent Berton a procédé à la signature d’une convention avec les enseignes Super U et Petit Casino pour l’application du dispositif Bouclier Qualité Prix (BQP) qui débutera ce vendredi 26 juillet 2024.

Le bouclier qualité prix est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les territoires ultra-marins, qui garantit un rapport qualité/prix pour une liste de produits de grande consommation. Déployé l’année dernière conformément à la loi de novembre 2012 sur la régulation économique Outre-mer, le préfet Vincent Berton se réjouit de reconduire le dispositif : “Il y a vraiment un sujet de vie chère à Saint-Martin (…). Il faut absolument qu’on puisse maintenir au maximum l’évolution des prix à un niveau raisonnable pour préserver autant que possible le pouvoir d’achat de nos concitoyens”. Deux paniers ont été élaborés à Super U (Hope Estate et Marigot) et à Casino (Anse Marcel et BO), constitués de produits marqués d’une pastille rouge BQP. À Super U, le panier est fixé à 120€ pour 65 produits, répartis en trois sous-paniers, 41 produits alimentaires, 19 produits d’hygiène et d’équipements de la maison et 5 produits infantiles. Chez Casino, c’est un panier de 100€ pour 50 produits répartis en deux sous-paniers avec 32 produits alimentaires pour 70€ et 18 produits d’hygiène pour 30€. Spots radio, flyers et animations ce samedi permettront de sensibiliser au BQP. Karim Fournier, directeur de Super U Hope Estate et représentant également celui d’Howell Center, le préfet délégué Vincent Berton et Marine Folcher, directrice de Petit Casino (Baie Orientale et Anse Marcel) ont signé la convention pour une durée d’un an. _Vx

