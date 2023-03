Réglementation : Contrôles renforcés dans les établissements de bord de mer à Grand-Case

Lors d’un point presse ce mardi 28 février, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, a fait part de son inquiétude face à la situation du bord de mer de Grand-Case.

En gui se d’introduction, l’homme politique a déclaré : « Je voulais évoquer la situation du bord de mer de Grand-Case puisque nous avons été amenés à interdire en urgence une manifestation publique avec l’installation d’un DJ sur l’eau face à un restaurant récent qui a construit une terrasse en toute illégalité au-dessus du domaine public maritime. Manifestation que nous avons donc fait interdire vu qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune autorisation à caractère exceptionnel (…) et qui présentait des risques ». Outre le fait de rappeler que le bord de mer est un espace public qui ne peut guère être privatisé, sauf en cas d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui ne donne pas pour autant le droit de construire en dur, Vincent Berton a remis en lumière les fondamentaux de l’urbanisme : « Nous avons des situations préoccupantes à Grand-Case avec des restaurateurs qui ont pris des libertés de construire sur le domaine public maritime, que ce soit sur l’espace au sol ou au-dessus, ce sera contrôlé et verbalisé. Bien que je ne fasse pas de généralité, la majorité des patrons d’établissements de bord de plage sont des gens sérieux qui respectent la loi. Néanmoins, ça n’est pas le cas général, nous avons à Grand-Case, sur le bord de mer, des situations d’illégalité manifeste sur lesquelles je ne fermerai pas les yeux, sur lesquelles j’engagerai des procédures », dont certaines sont déjà en cours. Le préfet invite donc tout restaurateur de bord de plage à être raisonnable et responsable pour que tous puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. La citoyenneté va de pair avec la sécurité : « J’appelle donc à un comportement citoyen, si les forces de l’ordre et l’État sont là pour protéger les restaurateurs et faire en sorte que l’activité économique du tourisme se déroule au mieux et soit prospère, je suis aussi là pour protéger les saint-martinois ». En toute fermeté, Vincent Berton ajoutait : « Le caractère de bien commun de la mer et l’accès au littoral sont deux choses importantes auxquelles les saint-martinois sont attachés mais c’est aussi le respect du droit, tout simplement, qu’il s’agisse du droit national ou du code de l’urbanisme local de Saint-Martin ». Dans cette lignée, les services de l’État entendent faire preuve d’une grande détermination en engageant des contrôles dans tous établissements de bord de mer à Grand-Case. D’autres secteurs où se pose la question du respect du littoral, de la protection du domaine public maritime et du droit de passage sur le bord de mer sont concernés. _Vx

1,029 vues totales, 1,029 vues aujourd'hui