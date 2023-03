VIE LOCALE : Séance d’initiation au sauvetage ce samedi 4 mars au Galion

Comme annoncé dans notre édition d’hier, neuf maîtres-nageur.se.s organisent chacun.e une journée d’animation aquatique dans le cadre de leur formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation. Voici le premier projet, signé Léa Rochery.

Pour faire valider deux des quatre unités capitalisables du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation qui visent à encadrer tout public lors de la mise en œuvre d’une animation conçue par chaque candidat.e, Léa a choisi de proposer un projet d’initiation au sauvetage.

L’apprentissage des outils informatiques faisant partie du cahier des charges des deux premiers modules, l’organisatrice de l’évènement a réalisé un flyer illustrant son projet. Cette après-midi de découverte au secourisme en milieu aquatique s’adresse aux enfants et aux adolescents de 10 à 17 ans et se déroulera sur la plage du Galion de 13h à 17h. Afin de donner une dimension citoyenne au sauvetage en conscientisant la jeunesse saint-martinoise aux réflexes à avoir dans une situation d’urgence, Léa Rochery accueillera une trentaine d’enfants issus de différents clubs sportifs et associations du territoire, enfants qui savent déjà nager. Si les inscriptions sont déjà clôturées, le public est cordialement invité à assister à la journée dont le programme se divisera en quatre temps avec comme introduction sportive une course de rescue paddle, équipement indispensable de la surveillance des plages dont la planche stable et robuste est facilement maniable dans les vagues pour un sauvetage rapide. Place ensuite à un exercice de technique de remorquage d’une personne en détresse dans l’eau. Après les efforts physiques et la découverte du matériel de sauvetage, Léa Rochery passera à la phase éducative avec les numéros qui sauvent, à savoir les numéros d’urgence à retenir en cas de problème afin d’alerter les services de secours dans les plus brefs délais. Pour terminer la journée pilote, la trentaine d’enfants seront sensibilisés à la biodiversité, la protection de l’environnement étant un thème d’actualité qu’il est particulièrement important de transmettre à la nouvelle génération. Grâce à l’association Tous à l’Ô, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, la Collectivité, le Conservatoire du Littoral et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane, Léa va pouvoir porter son projet d’initiation au sauvetage en toute quiétude, participant activement à rendre la jeunesse saint-martinoise plus responsable en termes de citoyenneté. Bonne chance à elle ! _Vx

Infos : 06 65 31 51 45

