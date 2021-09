Les victimes mineures de violences sexuelles peuvent témoigner de manière anonyme

La semaine dernière le gouvernement a lancé un nouveau numéro de téléphone destiné aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance.

Cette plate-forme téléphonique est mise en place par Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) dont la priorité est d’écouter les victimes et, en cas de besoin, de les orienter vers les services d’aide psychologique, sociale ou juridique.

Le premier objectif de cet appel à témoignages est de connaître l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, leurs mécanismes et leur impact sur les victimes, le second est de mieux prévenir les violences sexuelles faites aux enfants et d’améliorer la protection et l’accompagnement des victimes.

Il est aussi possible de témoigner depuis l’outre-mer en composant le 0 800 100 811. L’appel est alors réceptionné par SOS Kriz en Martinique. L’association fonctionne tous les jours de la semaine et 24 heures sur 24. Elle peut être sollicitée pour des sujets autres que l’inceste. (soualigapost.com)