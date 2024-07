RECOMPENSE : Le groupe Motorworld remporte en Chine le prix prestigieux « Progress of the year » décerné par Changan Auto

Le groupe Motorworld vient d’être récompensé par le titre « Progress of the Year » décerné par Changan Auto lors de l’Automobile Overseas Partner Conference qui s’est tenue au Changan Automobile Global R&D Center à Chongqing, en Chine. Ce prix prestigieux récompense les progrès exceptionnels et le développement rapide de Motorworld parmi tous les distributeurs de Changan pour l’année civile 2023.

Des représentants de Motorworld, dont Tariq Amjad, directeur général, et Dylan Smith, directeur régional de la marque et de la logistique, ont assisté à la cérémonie de remise des prix. Le prix « Progress of the year », autrement dit « Progrès de l’année » souligne l’engagement de Motorworld en faveur de l’excellence et de l’innovation dans l’industrie automobile, établissant ainsi une référence pour ses pairs et ses concurrents.

Les véhicules Changan sont disponibles à l’achat chez Motorworld depuis février 2023, offrant une gamme abordable de voitures, de SUV et de véhicules commerciaux. Grâce à la construction et au design impressionnants de ses produits, Changan a pu laisser une marque positive dans l’esprit des consommateurs de l’île.

Lors de la remise de ce prix tant convoité, Tariq Amjad a exprimé sa gratitude et son engagement à poursuivre la croissance et l’excellence « Ce prix témoigne du travail acharné et du dévouement de toute l’équipe de Motorworld. Nous sommes très honorés d’être reconnus par Changan Auto pour nos progrès et nos réalisations avec la marque en 2023. Nous avons introduit Changan Auto sur Sint Maarten parce que nous nous efforçons de fournir d’excellents produits et services à nos clients, et c’est incroyable de voir nos efforts reconnus à une si grande échelle. »

Outre Sint Maarten, Motorworld est également le fier distributeur de Changan Auto dans un certain nombre d’îles de la région des Caraïbes, à savoir Saba, Saint-Eustache, les Bahamas, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Turks et Caicos, Haïti, Saint-Barth et les îles Vierges britanniques. _AF

